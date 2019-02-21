В Нижегородской области оштрафовали водителей свадебного кортежа за дрифт у Вечного огня

ТАСС, 21 февраля. Двое жителей Арзамаса Нижегородской области, устроившие в городе дрифт на машинах свадебного кортежа возле мемориала Вечного огня, оштрафованы за нарушения правил дорожного движения. Об этом говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте управления МВД по Нижегородской области.

Ранее в соцсети "ВКонтакте" появилось видео, на котором два автомобиля из свадебного кортежа нарушают правила дорожного движения и устраивают дрифт у мемориала в Арзамасе. После того, как горожане стали оставлять комментарии с требованиями привлечь нарушителей к ответственности, представители городской администрации обратились с заявлением в полицию.

"За нарушение ПДД к ответственности привлечены двое жителей города Арзамаса Нижегородской области, допустивших нарушение во время следования свадебного кортежа", - отмечается в сообщении.

Водители были привлечены к административной ответственности за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона. Максимальный штраф по этой статье КоАП составляет 2 тыс. рублей.

Один из нарушителей также был привлечен к ответственности за несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцем транспортного средства.