Лавров: Россия заинтересована в расширении доступа к электронным визам в регионах

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Москва готова прорабатывать распространение схемы оформления электронных виз на другие российские регионы, но в ее специфике еще стоит разобраться. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая перед представителями Ассоциации европейского бизнеса.

Он напомнил, что сейчас на Дальнем Востоке и в Калининграде осуществляется пилотный проект по оформлению электронных виз. "Есть принципиальное решение, с учетом позитивного опыта, проработать распространение этой схемы на другие регионы РФ поэтапно. Но мы должны будем учесть одну немаловажную деталь - электронная виза, в силу простоты ее получения, иногда запрашивается людьми, которые совсем необязательно собираются приезжать в Россию. Из 50 тыс. запрошенных на Дальнем Востоке электронных виз было использовано меньше половины", - указал глава МИД.

По его словам, "это создает определенные сложности, которые необходимо урегулировать с точки зрения обеспечения безопасности на пограничных переходах". "Так что в этих вопросах есть специфика, в ней еще предстоит разобраться. В принципе мы за то, чтобы общение было максимально свободным", - заключил Лавров.