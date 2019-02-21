Генпрокуратура нашла коррупциогенные факторы в порядке формирования перечня учебников

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Генпрокуратура России предложила министру просвещения Ольге Васильевой исключить коррупциогенные факторы из порядка формирования федерального перечня учебников для школ, утвержденного приказом Минобрнауки в июле 2016 года. Как отметили в надзорном ведомстве, проведенная Генпрокуратурой антикоррупционная экспертиза приказа Минобрнауки выявила ряд противоречий, которые являются коррупциогенными факторами.

Так, отметили в Генпрокуратуре, согласно порядку, дополнительная экспертиза учебника проводится той же или другой экспертной организацией при возникновении вопросов в отношении выводов или обоснования выводов экспертной организации, но условия выбора экспертной организации не определены. При проведении экспертизы учебника должен быть исключен конфликт интересов между экспертом и заказчиком экспертизы учебника, в противном случае научно-методический совет по учебникам принимает решение не рекомендовать включение учебника в федеральный перечень. Однако понятие конфликта интересов и способы его предотвращения не определены, что "предоставляет возможность необоснованного установления исключений из общего порядка для граждан и организаций по усмотрению должностных лиц", считают в ГП.

Кроме того, согласно приказу, учебник не может быть рекомендован к включению в федеральный перечень учебников, если он по решению совета направлен на дополнительную или повторную экспертизу. Одновременно закреплены противоречивые положения, согласно которым учебник исключается из федерального перечня при непредоставлении в установленные сроки положительного экспертного заключения по результатам дополнительной или повторной экспертизы учебников.

Также учебник исключается из перечня при экспертном заключении, не соответствующем содержанию учебника. При этом порядок пересмотра экспертных заключений после включения учебника в перечень не определен.

"Указанные нормативные коллизии, а также неполнота административных процедур являются коррупциогенными факторами, предусмотренными методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением правительства РФ от 26 февраля 2010 года № 96. В этой связи Генеральной прокуратурой министру просвещения РФ и направлена информация об исключении коррупциогенных факторов из нормативного правового акта Минобрнауки России, которая в настоящее время находится на рассмотрении", - сообщили в Генпрокуратуре.