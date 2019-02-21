Всероссийский открытый урок о технологиях "умного города" прошел в Москве

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Всероссийский открытый урок "НаСТРОЙся на будущее" Министерства просвещения РФ и портала "ПроеКТОриЯ", посвященный технологиям "умного города", прошел в четверг Москве, на прощадке Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС", передает корреспондент ТАСС.

Главной темой урока стал "умный город": проектирование, строительство и эксплуатация домов и инфраструктуры нового поколения. В частности, речь шла об "умном" ЖКХ, системах видеонаблюдения, использовании виртуальной реальности при проектировании зданий, современном образовании и применении технологий информационного моделирования на всех этапах жизненного цикла.

"Наука и новые технологии каждый день входят в строительную жизнь. Стройка сегодня - это более 2 тыс. процессов, которые происходят независимо друг от друга и где зайдествованы более 200 специальностей. Дома меняются, становятся сложнее, проекты становятся более смелыми, они позволяют нам строить как глубоко под землей, так и высоко в небе. Без BIM-технологий нам уже не обойтись, они очень прочно вошли в нашу жизнь", - рассказал школьникам заместитель директора департамента строительства концерна "Крост" Алексей Слепнев.

Спикерами открытого урока также стали генеральный директор ООО "Научно-технический центр "Эталон" Арсентий Сидоров и первый заместитель генерального директора госкорпорации "Фонд содействия реформированию ЖКХ" Владимир Талалыкин.

Всероссийский открытый урок в прямом эфире транслировался на портале "ПроеКТОриЯ", группах проекта в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также через личные кабинеты образовательных организаций. В режиме телемоста к уроку присоединились школьники из Воронежа, Сочи, Новороссийска и Краснодара - городов, которые входят в Международный клуб устойчивых городов.

Открытые уроки

Первый всероссийский открытый урок, организованный при поддержке Министерства просвещения РФ, был посвящен правильному питанию и работе в агропромышленном комплексе. Он прошел на базе НИТУ "МИСиС" 8 февраля 2018 года, его аудиторией стали около 1 млн учащихся из более чем 18 тыс. школ России.

С 11 по 14 декабря 2018 года в Ярославле прошел Всероссийский форум профессиональной навигации "Проектория". 13 декабря открытый урок на форуме провел президент РФ Владимир Путин. Трансляции мероприятий форума набрали в социальных сетях более 11 млн просмотров.

В этом году открытые уроки для российских школьников будут проходить дважды в месяц по четвергам в 13:00 мск. Предыдущие всероссийские открытые уроки "Проснулся утром - убери свою планету" и "Менделеев? Элементарно!" набрали в социальных сетях более 7,5 млн просмотров.