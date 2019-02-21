В Москве объявили лауреатов премии "Серебряный Лучник"

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Вручение наград лауреатам XXII Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник" состоялось в Москве. Торжественной церемония награждения прошла в четверг вечером в историческом зале отеля "Метрополь", передает корреспондент ТАСС.

В этом году жюри премии отобрало лучшие из представленных соискателями проектов. В их числе - реализованные в 2018 году работы в области благотворительности, корпоративной социальной ответственности, продвижения государственных, общественных и социальных программ, технологий будущего, развития и продвижения территорий, маркетинговых, корпоративных и международных коммуникаций.

В номинации "Лучший проект в области благотворительности" премию присудили благотворительному проекту "Страна других. Дети" (Медиагруппа "Западная пресса"). Специальный приз Форума доноров был вручен благотворительной акции "Дети вместо цветов", организованной фондом помощи хосписам "Вера".

Генеральному директору оргкомитета "Россия-2018" Алексею Сорокину вручили премию за подготовку чемпионата мира по футболу. Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой был отмечен премией за успешную профессиональную и общественную деятельность в области культурной политики. "Для меня особенно приятно получить премию сегодня, потому что сегодня исполнилось семь лет Московскому театру мюзиклу, который я имею честь возглавлять", - сказал Швыдкой, получая награду.

Лучшим проектом в области международных коммуникаций был признан национальный дом болельщиков Мексики на чемпионате мира по футболу в России "Taste of Mexico". Лучшим проектом в области продвижения технологий будущего жюри избрало первый в мире биопринтер на борту Международной космической станции ("Миссия Органавт", Медицинская компания "Инвитро"). Интегрированная кампания "Супермаркет профессий" по продвижению образовательного кластера "Техноград" была признана лучшим проектом продвижения государственных, общественных и социальных программ.

Гран-при премии был вручен Фонду инфраструктурных и образовательных программ (группа Роснано) за проект "Nano is my super power". Победитель в номинации "Мастер" был определен участниками торжественной церемонии в вечер вручения награды. По итогам голосования им стал генеральный директор коммуникационного агентства Р.И.М. Яков Миневич.

О премии

Национальная премия "Серебряный Лучник" учреждена в 1997 году Торгово-промышленной палатой РФ, Российским союзом журналистов и Российской ассоциацией по связям с общественностью. За эти годы в конкурсе на соискание высшей профессиональной награды приняло участие более 4500 проектов, а также была создана система региональных и зарубежных конкурсов, например, "Серебряный Лучник - США" и "Серебряный Лучник - Чехия". ТАСС является генеральным информационным партнером премии.