Путин поручил реализовать программу создания домов культуры в селах и малых городах

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил до 2024 года оснастить села и малые города модульными домами культуры. Такой пункт содержится в перечне поручений, который российский лидер утвердил по итогам заседания совета по культуре и искусству.

"Правительству РФ (поручено) совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ разработать и реализовать в 2019 - 2024 годах программу оснащения сельских и городских населенных пунктов с численностью населения менее 2 тыс. человек модульными домами культуры, строительство которых осуществляется по типовым проектам", - говорится в опубликованном в пятницу на официальном сайте Кремля перечне.

Президент распорядился подготовить первый доклад по исполнению этого пункта до 1 ноября 2019 года.