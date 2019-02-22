Единороссы предложили ввести госконтроль за передвижными камерами фиксации нарушений ПДД

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" предлагает установить государственный контроль за работой передвижных камер фиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом, по результатам общественного обсуждения вопроса эксплуатации мобильных камер, заявил координатор партийного проекта "Безопасные дороги", заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский.

"Нужно навести порядок в этом вопросе. Должен быть четкий государственный контроль за установкой камер", - приводит в пятницу слова политика пресс-служба партии.

Во-первых, речь идет о корректности установки камер, пояснил парламентарий. "Они должны стоять в тех местах, где нашим автолюбителям понятно, что камера здесь необходима, потому что участок дороги аварийно-опасен", - подчеркнул он. "Второй момент - камеры должны быть точными, у них должен быть минимальный уровень погрешности, который так или иначе присутствует. Поэтому необходимо усилить государственный контроль за работой камер видеофиксации", - убежден координатор партпроекта.

Также Афонский обратил внимание на тот факт, что к работе стационарных камер фиксации нарушений ПДД вопросов возникает гораздо меньше, нежели к мобильным комплексам. "Подвижные комплексы фото- и видеофиксации устанавливаются кое-как, непонятно где. Этим сейчас занимаются люди, которые, если и проходили соответствующий инструктаж, то его недостаточно, чтобы даже правильно выставить угол наклона", - утверждал он. Это приводит к нарушениям правил установки, погрешностям при фото- и видеофиксации нарушений водителей", - добавил депутат.

Афонский также высказал мнение, что в настоящее время средства фиксации нарушений ПДД на передвижных автотранспортных средствах часто применяются без учета дорожной обстановки. По его словам, зачастую они устанавливаются не только и не столько в действительно опасных местах, сколько там, где легче собирать штрафы. При этом, согласно опросам автомобилистов, они понимают необходимость таких приборов там, где требуется снижать скорость, - на по-настоящему опасных участках дорог, заключил Афонский.

О партийном проекте

Партийный проект "Единой России" "Безопасные дороги" направлен на сохранение жизни и здоровья граждан при дорожно-транспортных происшествиях, сокращение количества ДТП, содействие в совершенствовании законодательной базы по повышению безопасности на дорогах, осуществление постоянного мониторинга строящихся участков дорог, содействие реализации Федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах". Активисты партпроекта проверяют состояние дорожного полотна, пешеходных переходов в регионах, участвуют в мероприятиях по повышению дисциплины водителей, проводят уроки по безопасности дорожного движения, держат на контроле расследования причин крупных ДТП.