Дагестанские врачи впервые в России применили новую методику лечения поврежденных суставов

МАХАЧКАЛА, 22 февраля. /ТАСС/. Врачи Республиканской клинической больницы (РКБ) Дагестана впервые в России применили новую методику лечения поврежденных суставов - с помощью тромбоцитарных факторов роста. Об этом ТАСС сообщила в пятницу представитель пресс-службы министерства здравоохранения Дагестана Залина Муртазалиева.

"Хирурги отделения травматологии и ортопедии РКБ Дагестана впервые в России применили уникальную методику лечения поврежденных суставов без эндопротезирования - с помощью ввода тромбоцитарных факторов роста", - сказала Муртазалиева.

"В поврежденные участки через прокол и специально направленные каналы вводится обогащенная факторами роста плазма, которая восстанавливает кровоток, питание хряща и способствует росту новых сосудов", - пояснила представитель Минздрава региона.

По ее словам, основным принципом данной терапии является "использование восстановительных ресурсов самого организма и направление этих ресурсов в нужное русло".

Продлить жизнь сустава

Как сообщили в министерстве, первым пациентом, которому провели такое лечение, стал житель Махачкалы с диагнозом "артроз коленного сустава третьей степени".

По словам врача-ортопеда РКБ Евгения Васильева, этот пациент относился к категории таких больных, кому поздно медикаментозное лечение, потому что эффекта от него не было бы, а ставить протез - рано. "А путем введения факторов роста в поврежденные участки удалось продлить жизнь сустава и отложить проведение эндопротезирования", - приводит пресс-служба министерства слова врача-ортопеда.

Получают уникальный материал, как сообщила собеседница агентства, в специальной центрифуге из крови пациента под контролем доктора. На ее приготовление уходит восемь минут.

"Плазма из пробирок в максимально быстрые сроки вводиться в зону повреждения. Как только тромбоциты с факторами роста попадают в зону повреждения, они начинают активизироваться и запускают процесс регенерации тканей", - пояснила Муртазалиева.

По словам другого врача-ортопеда отделения травматологии и ортопедии РКБ Ярослава Козлова, при введении в пораженный участок факторы роста в течение семь дней ускоряют процесс регенерации посредством роста новых сосудов и делению стволовых клеток.

"В России данная технология была сертифицирована в 2017 году и вот впервые ее применили в Дагестане. Среди преимуществ технологии также быстрое и полное восстановление работоспособности. Пациент уже через неделю сможет выписаться домой", - цитирует врача пресс-служба Минздрава республики.