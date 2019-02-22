Двойники Ким Чен Ына и Дональда Трампа появились в Ханое накануне второго саммита США-КНДР

Пара устроила фотосессию в центральной части города, где находятся несколько пятизвездочных гостиниц, одна из которых может стать местом проведения саммита.

Пока представители местных служб, отвечающие за подготовку и обеспечение безопасности предстоящего саммита, никак не отреагировали на персонажей. В июне 2018 года накануне первой встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре Говарда Экса задержали, он получил от властей предупреждение держаться подальше от острова Сентоса, где проходил саммит. Тем не менее, Экс и Алан провели свой "альтернативный саммит", основное содержание которого свелось к фотографированию за 11 сингапурских долларов (около 530 рублей) с любым из желающих.

Карьера двойника Ким Чен Ына началась в 2011 году, когда ему стали поступать предложения о съемках в кино, на телевидении, правда, преимущественно в Гонконге. Наибольшего сходства с лидером КНДР, как он сам признается, удалось достичь в последние три года. Алан же начал пародировать Трампа еще за несколько лет до его избрания президентом, поскольку глава американской администрации и раньше был довольно публичной личностью. Ранее двойники также появились на открытии зимней Олимпиады в Пхёнчхане.