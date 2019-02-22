В Саратовской области увеличили финансирование на создание ФАП в полтора раза

САРАТОВ, 22 февраля. /ТАСС/. Власти Саратовской области планируют установку как минимум 14 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в регионе в 2019 году, на эти цели из федерального бюджета выделено порядка 42 млн рублей, что в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. Об этом сообщила в пятницу ТАСС министр здравоохранения региона Наталья Мазина.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно обеспечить шаговую доступность первичного звена здравоохранения. Глава государства отметил, что в течение 2018-2020 годов необходимо открыть в населенных пунктах, где проживают от 100 до 2000 человек, фельдшерско-акушерские и врачебные амбулаторные пункты, а для населенных пунктов, где проживает менее ста человек - организовать мобильные медицинские комплексы.

"В 2018 году на покупку фельдшерско-акушерских пунктов было выделено 27 млн рублей, в 2019 сумма увеличена в 1,5 раза - из федерального бюджета на эти цели выделено 42 млн рублей", - сказала Мазина.

Она уточнила, что уже сейчас для возведения ФАП готовится 14 площадок в Перелюбском, Краснопартизанском и Ртищевском районах области. При этом ожидается, что число площадок будет увеличено.

"В 2018 году было построено 16 ФАП, 15 из них были приобретены за счет средств федерального бюджета, мы выбрали модульные конструкции и установили их в населенных пунктах до 400 человек. В 2019 большее финансирование и мы рассчитываем, что установлено будет значительно больше ФАП, но это будет зависеть от того, какая будет цена на установку", - отметила Мазина.

Он добавила, что "в прошлом году цена была изначально высокая, но в процессе аукционов стоимость снизилась". По словам Мазиной, районные администрации оказывают активное содействие в установке ФАП в части подготовки площадок и подведения коммуникаций к ним.

По данным министерства здравоохранения области, строительство ФАП ведется в области с 2012 года, за это время установлено 33 пункта. К 2024 году планируется достичь 100-процентной обеспеченности ФАП и врачебными амбулаториями населенных пунктов с численностью от 100 до 2000 человек.