В Липецкой области нашли сотни вскрытых посылок после их кражи у "Почты России"

ТАСС, 22 февраля. Сотни вскрытых посылок в поле возле города Ельца Липецкой области, фото которых разместили в пятницу в сети "Вконтакте", оказались похищенным грузом перевозчика "Почты России". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления Федеральной почтовой службы по Липецкой области ("Почта России").

В пятницу на странице "ДТП Елец" в социальной сети "Вконтакте" анонимный автор разметил серию фотографий со вскрытыми посылками, разбросанными в поле. Он написал, что обнаружил их утром недалеко от города Ельца Липецкой области.