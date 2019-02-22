В Липецкой области нашли сотни вскрытых посылок после их кражи у "Почты России"

ТАСС, 22 февраля. Сотни вскрытых посылок в поле возле города Ельца Липецкой области, фото которых разместили в пятницу в сети "Вконтакте", оказались похищенным грузом перевозчика "Почты России". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления Федеральной почтовой службы по Липецкой области ("Почта России").
В пятницу на странице "ДТП Елец" в социальной сети "Вконтакте" анонимный автор разметил серию фотографий со вскрытыми посылками, разбросанными в поле. Он написал, что обнаружил их утром недалеко от города Ельца Липецкой области.
"21 февраля в ходе следования по маршруту Москва - Краснодар водитель наемного автотранспорта перевозил почтовые отправления и остановился недалеко от Ельца в 23:30 мск в предназначенном для этого "кармане" на трассе М-4. По возвращении к машине водитель обнаружил, что пломба сорвана неизвестными лицами", - сообщили в липецком управлении "Почты России".
Как добавили в ведомстве, водитель вызвал полицию, которая зафиксировала кражу.
"Служба безопасности предприятия работает с правоохранительными органами для скорейшего задержания злоумышленников. Возмещение за похищенные почтовые отправления будет выплачено в соответствии с законом "О почтовой связи", - уточнили в ведомстве.