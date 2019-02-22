Вологодский суд вынес приговор заснувшему машинисту тепловоза за аварию на путях РЖД

ТАСС, 22 февраля. Вологодский городской суд вынес обвинительный приговор машинисту тепловоза ОАО "РЖД". Он признан виновным в столкновении тепловоза с грузовым поездом, ему назначено наказание в виде ограничения свободы на полтора года, указано в сообщении, размещенном в пятницу на сайте СК РФ.

"Собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора машинисту тепловоза локомотивного депо Лоста ОАО "РЖД". Он признан виновным в нарушении правил безопасности и эксплуатации железнодорожного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ)", - указано в сообщении.

Следствием и судом установлено, что 19 октября 2017 года машинист на стрелочном переводе на Московском шоссе в Вологде потерял бдительность и заснул. После этого он проехал на запрещающий сигнал светофора, что привело к столкновению тепловоза с грузовым поездом из 72 цистерн. В результате шесть вагонов (цистерн) сошли с путей, был поврежден локомотив, контактная сеть, пути.

Как ранее сообщал ТАСС, в результате происшествия никто не пострадал, цистерны были пустыми, задержки в движении поездов на данном участке не возникло.

Общая сумма причиненного ущерба составила более 9 млн рублей.