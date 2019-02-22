Опекуном брошенного в "Лосином острове" мальчика может стать бабушка

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Опекуном мальчика, оставленного матерью в национальном парке "Лосиный остров", может стать его бабушка. Об этом сообщает в пятницу пресс- служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.

Детский омбудсмен навестила мальчика в больнице и пообщалась с его бабушкой, а также с главным врачом медицинского учреждения и представителем органов опеки и попечительства. "В данный момент органами опеки и попечительства рассматривается возможность оформления временным опекуном бабушки ребенка", - говорится в сообщении пресс-службы.

Врач сказала, что сейчас мальчик активно восстанавливается, присутствие и поддержка бабушки идут ему на пользу. Ребенок проведет в больнице еще некоторое время, с ним работают психологи и другие специалисты.

"Сейчас важно, чтобы все силы были направлены на поддержку и восстановление ребенка. Очень надеюсь, что общими усилиями удастся компенсировать тот вред, ту травму, которая ему была нанесена", - сказала Кузнецова, которую цитирует пресс-служба.

Детский омбудсмен пообещала внимательно следить за ситуацией и после того, как ребенка выпишут из больницы. "Также для нас очень важно проанализировать действия органов системы профилактики, чтобы понять, что можно было сделать для предотвращения этой трагедии", - отметила Кузнецова.

Ранее в пятницу Кузнецова сообщила ТАСС, что вопрос о том, с кем будет жить ребенок, будет решаться, исходя из приговора суда в отношении его матери.

Оставленный в лесу

18 февраля в 05:35 утра женщина 1985 года рождения обратилась в полицию с заявлением о пропаже ее шестилетнего сына. По словам матери, в воскресенье она ехала в машине с ребенком мимо заповедника "Лосиный остров" и заехала туда по просьбе сына, но мальчик убежал и не вернулся. Как отметила представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова, женщина на протяжении длительного времени не обращалась за помощью, в то время как ее ребенок в ночное время и минусовую температуру пытался найти выход из лесного массива.

На следующее утро ребенка обнаружили около автозаправки. Свидетели сообщили следствию, что на мальчике был обмотанный скотчем мешок, который позже был обнаружен при осмотре места происшествия. Рассказ ребенка противоречит версии матери о случившемся. При осмотре автомобиля матери следователи изъяли три рулона скотча и нож, назначена комплексная дактилоскопическая и молекулярно- генетическая судебная экспертиза.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство"), ей предъявлено обвинение.