Мать, оставившая ребенка в парке "Лосиный остров", заявила о желании пообщаться с ним

По его словам, женщина рассказала членам ОНК, что ребенок получал от нее должную заботу и уход.

"Члены ОНК посетили Куликову в ИВС по Восточному округу Москвы. Она пожаловалась, что не имеет возможности видеться с сыном, подчеркнув, что хочет поговорить с ним. Во время разговора о своем ребенка она заплакала", - сказал Мельников.

МОСКВА, 22 февраля./ТАСС/. Надежда Куликова, которая оставила своего сына на ночь в столичном парке "Лосиный остров", заявила, что хочет пообщаться с ним. Об этом ТАСС рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.

"Кроме того, Куликова рассказала, что с момента задержания следователь не дал ей возможности сделать телефонный звонок близким и рассказать, что с ней происходит. По закону, она имеет право на это", - отметил Мельников.

По его словам, в ближайшее время Куликову отправят в СИЗО №6 "Печатники".

Оставленный в лесу

Около половины шестого утра 18 февраля Куликова обратилась в полицию с заявлением о пропаже ее шестилетнего сына. По словам матери, 17 февраля она ехала в машине с ребенком мимо заповедника "Лосиный остров" и заехала туда по просьбе сына, но мальчик убежал и не вернулся. Как отмечала представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова, женщина на протяжении длительного времени не обращалась за помощью, в то время как ее ребенок в ночное время на морозе пытался найти выход из лесного массива.

Утром 18 февраля ребенка обнаружили около автозаправки. Свидетели сообщили следствию, что на мальчике был обмотанный липкой лентой мешок, который позже был обнаружен при осмотре места происшествия. Рассказ ребенка противоречит версии матери о случившемся. При осмотре автомобиля матери следователи изъяли три рулона скотча и нож, были назначены дактилоскопическая и молекулярно-генетическая экспертизы.

В пятницу Преображенский суд Москвы арестовал Куликову до 18 апреля. В отношении нее возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство"), женщине предъявлено обвинение.