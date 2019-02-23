В Красноярске и окрестностях запретили оборот оружия в дни Универсиады

КРАСНОЯРСК, 23 февраля. /ТАСС/. Оборот оружия запрещен в Красноярске и его окрестностях до 15 марта в целях обеспечения безопасности во время проведения в городе зимней Универсиады. Об этом в субботу сообщила пресс-служба управления Росгвардии по Красноярскому краю.

Запрет вводится в соответствии с указом президента РФ "Об обеспечении безопасности XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в городе Красноярске".

"Запрещено: производство оружия, торговля оружием, продажа, в том числе и в специализированных магазинах, передача, приобретение, коллекционирование, экспонирование, учет, хранение, ношение, перевозка, транспортирование, использование, уничтожение, ввоз оружия и его вывоз из города Красноярска, Березовского и Емельяновского районов", - говорится в сообщении. В Росгвардии отметили, что у нарушителей будут изыматься оружие и боеприпасы и передаваться на хранение в МВД.

Зимняя Универсиада пройдет в Красноярске с 2 по 12 марта. Будет разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, сноуборде, спортивном ориентировании на лыжах, фигурном катании, фристайле, хоккее, хоккее с мячом и шорт- треке.

Летние и зимние Универсиады проводятся раз в два года под эгидой Международной федерации студенческого спорта. Летние соревнования дважды проводились в СССР и России: в 1973 году в Москве и в 2013 году - в Казани.