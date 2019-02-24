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Москалькова: около 70 россиян в тюрьмах Украины нуждаются в улучшении медицинской помощи

По словам омбудсмена, большая часть из этого списка - гражданские
Татьяна Москалькова Александр Щербак/ТАСС
Описание
Татьяна Москалькова
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила еще о 26 случаях нарушений в медицинском обслуживании российских граждан в украинских тюрьмах. С учетом ранее известных 43 случаях нарушений, общее количество россиян нуждающихся в помощи составило 69 человек. Об этом обмудсмен сообщила газете "Известия".

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"У меня уже в работе список из 43 человек. Недавно я получила список еще из 26 человек от одной общественной организации. Эти люди испытывают огромную потребность в улучшении медицинской помощи. Часть из них военнослужащие, но большая часть - гражданские лица", - сказала она.

Ранее сообщалось, что Москалькова направила обращения уполномоченному Верховной рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой в связи с состоянием здоровья двух россиян, находящихся в заключении. Российский омбудсмен отметила, что условия содержания российских граждан Вячеслава Высоцкого и Евгения Мефедова не соответствуют Минимальным стандартным правилам обращения с заключенными, принятыми в Женеве в 1955 году. Она попросила Денисову обеспечить заключенным надлежащие условия содержания и предоставить необходимое лечение.

Аппарат Москальковой также направил письмо в консульский департамент МИД России с просьбой посетить 43 граждан РФ, права которых нарушаются в украинских тюрьмах. Однако российский омбудсмен заявила, что заключенные на Украине граждане России, которые имеют еще и украинский паспорт, не имеют возможности общаться с консулом РФ.

Кроме того, Москалькова обратилась в ООН и ЕС с просьбой призвать руководство Украины гарантировать безопасность граждан России, удерживаемых в местах лишения свободы на территории Украины в соответствии с общепринятыми принципами и нормами международного права.

Теги
УкраинаРоссияМоскалькова, Татьяна Николаевна
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