Поездки на ретропоезде планируют включить в маршруты туроператоров Тверской области

ТАСС, 25 февраля. Поездки на ретропоезде с паровозом на участке Бологое - Осташков в Тверской области, который объявлен заповедной зоной железных дорог России, планируют включить в предложения региональных туристических операторов. Этот вопрос решается совместно с областным министерством туризма, рассказал ТАСС пресс-секретарь Московско-Тверской пригородной пассажирской компании Александр Долгих.

Ретропоезд на паровозной тяге начал ходить на участке Бологое - Осташков с 29 сентября 2018 года. На этом отрезке сохранилась станционная архитектура начала XX века, в том числе здания вокзалов, казармы, сторожевые дома, стрелочные будки и водонапорные башни. За прошедший период пассажиропоток на маршруте вырос примерно на 15%. В отдельные дни, например в новогодние праздники, пассажиропоток увеличивался на 60%.

"Мы развиваем проект, организовываем групповые поездки школьников, учащихся, назначали дополнительные рейсы в каникулы, сделали бесплатный аудиогид на платформе izi.Travel. Помимо этого, при поддержке министерства туризма региона планируем продвигать этот туристический маршрут вместе с туроператорами Тверской области, вместе с администрацией Осташкова прорабатываем организацию досуга в городе", - сказал Долгих.

Для туристического маршрута выбрана Бологое-Полоцкая линия Октябрьской железной дороги, которая действует с 1907 года, связывая Бологое, Осташков и Торопец с Великими Луками и Полоцком. Все постройки на этом участке выполнены в едином архитектурном стиле и являются памятником служебного зодчества. "В годы Великой Отечественной войны линия подвергалась мощным бомбардировкам, однако значительная часть дорожных сооружений сохранились до наших дней и распоряжением РЖД объявлена заповедной зоной железных дорог России", - отметил Долгих.

В качестве локомотивов используются паровозы серии "СУ", который выпускался с 1925 по 1939 годы, а также серии "Л", производившийся в 1945-1955 годах. Состав может развивать скорость до 130 км/ч, на поездку до Осташкова и обратно в среднем уходит около 6 т угля и 20 т воды. В состав поезда входят межобластные пассажирские вагоны, окрашенные в зеленый цвет, внутри работает выставка исторических фотографий времен строительства Бологое-Полоцкой железной дороги.

Ретропутешествие предусматривает получасовую остановку на станции Куженкино, где можно посетить музейную экспозицию. В пути пассажиров сопровождают проводники и начальник поезда, одетые в форменные костюмы 1940-х годов. От этих специалистов можно получить любую информацию о поездке и достопримечательностях маршрута. Экскурсионный поезд отправляется в рейсы каждую субботу из Бологого в 09:25 мск и прибывает в Осташков в 14:20, обратно - в 15:07, поездка заканчивается в 18:10.