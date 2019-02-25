Мать погибшей в запертой квартире трехлетней девочки в Кирове хотела отдать ее в детдом

КИРОВ, 25 февраля. /ТАСС/. Мать трехлетней девочки, погибшей в результате недельного заточения в квартире без еды и воды, высказывала намерения отдать ребенка в социальные учреждения. Об этом в понедельник говорится в сообщении, распространенном пресс-службой следственного управления СК РФ по Кировской области.

20 февраля в Кирове было обнаружено тело трехлетней девочки, которую 21-летняя мать оставила одну дома без присмотра на неделю без еды и воды, ребенок погиб, предположительно, от обезвоживания. Тело девочки обнаружила в квартире бабушка, которая пришла поздравить внучку с днем рождения, 20 февраля ей должно было исполниться три года. Мать арестована по обвинению в убийстве с особой жестокостью. Кроме того, возбуждено уголовное дело о халатности работников органов профилактики и здравоохранения, поскольку ребенок жил в плохих условиях и с 2016 года не наблюдался у врача.

"В качестве подозреваемой и обвиняемой допрошена мать ребенка. Также допрошены бабушка погибшей, все соседи, проживающие в доме, подруги обвиняемой, которые рассказали, что девушка в дни, когда оставила ребенка, высказывала мысли о том, чтобы отдать девочку в соответствующие социальные учреждения", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в 2018 году обвиняемая уже была судима за мошенничество. В отношении нее назначена амбулаторная психиатрическая судебная экспертиза с целью определения психического состояния девушки.

Ранее сообщалось, что трехлетняя девочка проживала в квартире со своей матерью в условиях, не обеспечивающих безопасность ее жизни и здоровья, без необходимой пищи, воды, медикаментов, в условиях антисанитарии. Мать девочки родительские обязанности по воспитанию и содержанию дочери длительное время не исполняла. При этом, по словам уполномоченного по правам ребенка в Кировской области Владимира Шабардина, семья на учете ранее не состояла. Как рассказал Шабардин, мать девочки, предположительно, отсутствовала дома с 13 по 20 февраля, в это время она находилась в гостях у знакомой, перед уходом из дома она перекрыла воду в квартире.