В Кремле сообщили об отсутствии жалоб на отслеживание по ГЛОНАСС рабочих машин депутатов

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Никаких жалоб по поводу отслеживания с помощью спутниковой системы ГЛОНАСС маршрутов автомобилей, обслуживающих депутатов Госдумы, в Управление делами президента РФ не поступало. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь Управления делами президента РФ Елена Крылова, подчеркнув, что установка системы ГЛОНАСС на такие автомобили производится с 2008 года.

"К настоящему времени в Управделами президента такое обращение не приходило", - сообщила ТАСС пресс-секретарь Управления делами президента РФ Елена Крылова.

Ранее издание РБК сообщило о том, что профсоюз, в который входят водители ФГБУ "Автобаза №2", пожаловался в Кремль на незаконную, по их мнению, слежку за маршрутами передвижения машин депутатов Госдумы. Обращение было направлено на имя начальника транспортного управления Управделами президента Анатолия Тюкова. В жалобе, по данным РБК, отмечается, что "в госконтрактах на транспортное обслуживание чиновников не говорится об установке в машинах системы ГЛОНАСС". Поводом для письма стал выговор одному из членов профсоюза водителей из-за показаний ГЛОНАСС по автомобилю BMW 530 D, закрепленному за депутатом Госдумы.

Крылова в беседе с ТАСС добавила, что не знает о существовании подобного профсоюза. Она напомнила, что установка системы ГЛОНАСС на автомобили автотранспортных предприятий, подведомственных Управлению делами президента, "производится по праву работодателя и в строгом соответствии постановлением правительства РФ 25 августа 2008 года".