Эксперты: при составлении реестра коренных народов Севера надо учитывать мнение общин

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Реестр представителей коренных малочисленных народов Севера (КМНС) позволит упорядочить доступ к мерам государственной поддержки, но важно, чтобы в его составлении участвовали местные власти и представители родовых общин. Такое мнение высказали ТАСС опрошенные эксперты.

Ранее сообщалось, что проект закона, который позволит вести учет представителей коренных малочисленных народов Севера и определять необходимую им государственную поддержку, планируется внести на рассмотрение в Госдуму в весеннюю сессию. Одним из авторов инициативы выступил Григорий Ледков - президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, депутат от Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), где проживает около 42 тыс. представителей коренных народов, это 8% от всего населения региона.

"Мы считаем, что создание реестра позволит навести порядок в этой сфере, чтобы государство знало и круг лиц, и перечень гарантий на сегодняшний день. Тогда уже будет понятно в субъектах, кто чем занят, какая господдержка нужна - родные языки, пенсионное обеспечение, доступ к пастбищам и участкам. Реестр положит начало упорядочиванию большого блока законов", - сказал ТАСС Ледков.

Промыслы без препятствий

Из-за отсутствия реестра у коренных народов возникают трудности, в первую очередь, с доступом к своим родовым угодьям, добавил Ледков. "Сегодня мы видим, что на особо охраняемых природных территориях - нацпарках, заповедниках, которые создаются - существует запрет входа, платность входа, запрет любых видов деятельности. А для нас оленеводство, рыбодобыча, охота - способ заработка", - отметил он.

По словам Ледкова, нынешний текст законопроекта предполагает подачу документов через многофункциональные центры напрямую в Федеральное агентство по делам национальностей. "У человека, включенного в реестр, будет учитываться и место работы, и вид занятий, и место жительства. В зависимости от этого всем органам власти на местах будет видно, какую помощь необходимо предоставить конкретному человеку", - пояснил он ТАСС.

В то же время народный депутат, председатель комитета по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики Госсобрания (Ил Тумэн) Якутии Елена Голомарева назвала эту процедуру "громоздкой". "Необходимо солидный пакет документов отправлять в Москву. Мы же предлагаем упростить процедуру подачи заявки для включения в реестр, а также передать полномочия по его ведению на региональный уровень", - пояснила она ТАСС.

Кого включать в реестр?

Реестр поможет защитить права коренных народов, однако необходимо, чтобы он был рассмотрен старейшинами исторически сложившихся родов, считает нивхский писатель и публицист, председатель Совета старейшин родоплеменных образований народа нивгун (Сахалинская область) Владимир Санги. Иначе велика вероятность, что значительная доля поддержки будет направлена не коренным народам, а тем, кто себя за них выдает, сказал он ТАСС.

Законопроект вызывает обеспокоенность тех представителей коренных народов, которые не ведут традиционный образ жизни, но получают иные льготы - например, на медикаменты или заготовку дров, сообщила ТАСС коренная селькупка, представитель ассоциации КМНС Томской области Ирина Коробейникова. "Много селькупов работают в школах, клиниках и детсадах, в разных организациях. И что, они теперь не будут малочисленным коренным народом?" - поделилась она.

Реестр должен охватывать всех представителей коренных народов, соглашается исполнительный директор Союза оленеводов Ямала Тимур Ачкурин. Но упор нужно делать именно на сохранение кочевого или полукочевого образа жизни, напротив, считает он. Причем реестр, по мнению Ачкурина, может включать не только представителей коренных народов. "Исторически оленеводством занимаются не только коренные жители, но и коми-ижемцы, например", - пояснил он ТАСС.

"Создание реестра позволит сделать работу с представителями коренных народов более эффективной и более близкой к каждому конкретному человеку, представителю коренной национальности, которого мы в округе будем знать в лицо", - сказал ТАСС председатель постоянной комиссии по делам ненецкого и других малочисленных народов Севера, экологии и природопользованию окружного собрания депутатов Ненецкого автономного округа Матвей Чупров.