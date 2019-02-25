Кабмин одобрил проект соглашения об упрощении визового режима для граждан РФ и Индонезии

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило проект соглашения между правительствами России и Индонезии об упрощении визового режима взаимных поездок граждан. Соответствующее распоряжение опубликовано в понедельник на сайте кабмина.

"Цель соглашения - упрощение процедуры выдачи краткосрочных виз (за исключением учебных и рабочих) для въезда и пребывания на территории государства другой стороны для граждан России и граждан Индонезии. Предусматривается возможность выдачи гражданам обеих стран многократных туристических виз сроком до шести месяцев", - говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что реализация соглашения в случае его подписания будет способствовать созданию благоприятных условий для активизации контактов между гражданами двух стран.