Детский омбудсмен в Кирове предложил создать базу детей, которым может угрожать опасность

20 февраля в Кирове было обнаружено тело трехлетней девочки, которую 21-летняя мать оставила одну дома без присмотра на неделю без еды и воды, ребенок погиб, предположительно, от обезвоживания. Тело девочки обнаружила в квартире бабушка, которая пришла поздравить внучку с днем рождения, 20 февраля ей должно было исполниться три года. Мать арестована по обвинению в убийстве с особой жестокостью. Кроме того, возбуждено уголовное дело о халатности работников органов профилактики и здравоохранения, поскольку ребенок жил в плохих условиях и с 2016 года не наблюдался у врача.

"Мы говорим о необходимости создания межведомственного банка данных детей "группы особого внимания". Речь идет о детях, которые воспитываются в опасных условиях, при этом семьи этих детей не состоят на учете. Допустим, не был ребенок несколько лет у врача, и несколько лет его никто не видел - врач дает сигнал, что в семье могут быть созданы условия, опасные для жизни и здоровья ребенка, и ребенка берут на контроль, или просто задаются вопросом - а где ребенок?" - сказал Шабардин в понедельник ТАСС, комментируя инцидент с гибелью трехлетней девочки.

Он пояснил, что сейчас нет единой базы данных, которая объединяла бы сведения, поступающие от различных контролирующих органов и служб. "Сейчас все сведения разрозненные. Если ребенок приходит с побоями, автоматически идет сигнал в полицию. Но если ребенок два года не появляется в поле зрения медиков, эта информация никуда не уходит, эти дети остаются для нас "невидимками", - пояснил Шабардин. Он добавил, что в Кирове уже были трагические случаи, предотвратить которые можно было бы, если бы определенные службы вовремя сообщили об опасности.

"У нас была ситуация, когда девочка "вышла из окна", а потом выяснилось, что ее никто много лет не видел, что она и в детском саду не была, и в школу не пошла, и в поликлинике несколько лет не появлялась. При этом семья на учете не состояла, то есть формально не было повода эту семью проверять", - рассказал Шабардин.

По словам омбудсмена, с инициативой о создании межведомственного банка данных он выходит не первый год, подобная база ужесоздана в Тюменской области.