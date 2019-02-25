Оставленного в Лосином острове ребенка передали под опеку бабушке

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Мальчика, оставленного матерью на ночь в заповеднике "Лосиный остров", передали под опеку бабушке. Власти Москвы возьмут семью на социальное сопровождение, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе городского департамента социальной защиты населения.

"Специалисты соцзащиты оказали помощь бабушке в сборе документов, и 22 февраля ей была установлена опека над несовершеннолетним внуком. После того, как ребенка выпишут из больницы, женщина сможет забрать его домой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники соцзащиты возьмут семью мальчика на социальное сопровождение. Опекуну и ребенку будет предоставлена психологическая и социально-педагогическая помощь, а также при необходимости им помогут продуктами и вещами, окажут другую материальную поддержку. Также мальчик сможет проходить социальную реабилитацию в центре поддержки семьи и детства.

В пресс-службе добавили, что после инцидента сотрудники соцзащиты посетили квартиру, где проживала мать ребенка вместе с ним и его бабушкой. Семья на социальном обслуживании в учреждениях поддержки семьи и детства не состояла.

Инцидент на Лосином острове

18 февраля Надежда Куликова обратилась в полицию с заявлением о пропаже шестилетнего сына. По словам матери, 17 февраля она ехала в машине с ребенком мимо заповедника "Лосиный остров" и заехала туда по просьбе сына, но мальчик убежал и не вернулся. Как сообщали в Главном следственном управлении, женщина на протяжении длительного времени не обращалась за помощью, в то время как ее ребенок в ночное время на морозе пытался найти выход из леса.

Утром 18 февраля ребенка обнаружили около автозаправки. Свидетели сообщили следствию, что на мальчике был обмотанный липкой лентой мешок. Рассказ ребенка противоречит версии матери о случившемся. При осмотре автомобиля матери следователи изъяли три рулона скотча и нож, были назначены дактилоскопическая и молекулярно-генетическая экспертизы.

22 февраля Преображенский суд Москвы арестовал Куликову до 18 апреля. В отношении нее возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство"), женщине предъявлено обвинение.