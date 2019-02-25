Супруга Малашенко прокомментировала его смерть

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Состояние медиаменеджера Игоря Малашенко, который умер в Испании в возрасте 64 лет, ухудшилось в ноябре 2018 года. Об этом написала в понедельник его супруга, журналистка Божена Рынска в Facebook .

"Игорь лично мне говорил, что не собирается умирать, еще месяца два назад. Плохо стало в ноябре. Он очень боялся суда и угроз",- написала Рынска.

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов ранее сообщил ТАСС, что Малашенко добровольно ушел из жизни.

С 2000 года Малашенко переехал в США, часто бывал в Испании. В 2001-2009 годах был гендиректором телеканала RTVI. В октябре 2017 года возглавил избирательный штаб Ксении Собчак, баллотировавшейся на выборах президента РФ, которые прошли 18 марта 2018 года.