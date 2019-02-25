Умер один из основателей телекомпании НТВ Игорь Малашенко

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Один из основателей телекомпании НТВ Игорь Малашенко умер в Испании на 65-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил в понедельник журналист Тимур Валеев, который работал с ним в предвыборном штабе Ксении Собчак во время последних президентских выборов в России.

"Он скончался в Испании, где проживал в последнее время", - сказал Валеев. Подробности случившегося он не уточнил.

Малашенко окончил философский факультет МГУ, затем работал в Институте США и Канады Академии наук СССР. С 1992 года он являлся гендиректором телерадиокомпании "Останкино", а с 1993 по 1997 год занимал пост генерального директора НТВ. С 2000 года Малашенко переехал на постоянное жительство в США, часто бывал в Испании.