Биография Игоря Малашенко

ТАСС-ДОСЬЕ. 25 февраля 2019 года стало известно, что в Испании на 65-м году жизни умер российский медиаменеджер, один из основателей телекомпании НТВ Игорь Малашенко.

Игорь Евгеньевич Малашенко родился 2 октября 1954 года в Москве в семье генерал-лейтенанта Евгения Ивановича Малашенко (1924-2017). Отец - участник Великой Отечественной войны, впоследствии - замначальника штаба Объединенных вооруженных сил стран Организации Варшавского договора, советский военный советник в Египте.

В 1976 году Игорь Малашенко окончил философский факультет Московского государственного университета (МГУ) им. М. В. Ломоносова, в 1980 году - аспирантуру МГУ.

Кандидат философских наук. Защитил диссертацию на тему "Социальная философия Данте".

В 1980-1982 годах - младший, в 1983-1989 годах - старший научный сотрудник Института США и Канады Академии наук СССР (ныне - Институт США и Канады Российской академии наук). В 1988 году выпустил монографию "США: в поисках "консенсуса". Внешнеполитические ориентации в американском массовом сознании".

В 1989-1991 годах Игорь Малашенко являлся старшим референтом международного отдела ЦК КПСС. Входил в число разработчиков концепции "нового политического мышления".

С апреля 1991 года работал консультантом в аппарате президента СССР Михаила Горбачева.

С декабря 1991 года по июль 1992 года - политический директор Российской государственной телерадиовещательной компании "Останкино" (ранее - Всесоюзная телерадиокомпания, ВТРК; председатель - Егор Яковлев).

С июля 1992 года по март 1993 года занимал должности генерального директора, первого зампредседателя, исполняющего обязанности председателя РГТРК "Останкино".

С 1993 года был советником департамента политических и международных проблем Международного фонда экономических и социальных реформ "Реформа" ("Фонд Шаталина").

В 1993 году Игорь Малашенко вместе с тележурналистами Евгением Киселевым и Олегом Добродеевым, а также Мостбанком (входил в группу "Мост" предпринимателя Владимира Гусинского) стал сооснователем телеканала НТВ. 14 июля 1993 года для подготовки к запуску проекта журналисты зарегистрировали товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) "Телекомпания НТВ". Название НТВ придумал Игорь Малашенко. Из-за разногласий о том, как расшифровывать эту аббревиатуру, решено было оставить ее как самостоятельное наименование. С сентября 1993 года Игорь Малашенко был президентом, генеральным директором ТОО "Телекомпания НТВ". Занимал должность до 1997 года.

С октября 1993 года телекомпания НТВ выходила в эфир в Санкт-Петербурге передачей "Итоги" (на частоте "Петербург - Пятый канал"). С 17 января 1994 года НТВ вещала в Москве на четвертой программе. Объем вещания составлял 58 часов в неделю, в эфир шли передачи собственного производства, а также фильмы, музыкальные программы и другое. В 1995 году Малашенко был ведущим некоторых выпусков программы "Герой дня".

В 1996 году Игорь Малашенко работал в качестве главного советника избирательной кампании кандидата в президенты России Бориса Ельцина.

В том же году стал одним из соучредителей ЗАО "НТВ Плюс". С июля 1996 года по декабрь 1997 года являлся президентом компании.

20 сентября 1996 года президент РФ Борис Ельцин подписал указ "О стабилизации деятельности и улучшении качества вещания Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании и телекомпании НТВ". 11 ноября 1996 года, согласно этому документу, эфирное время четвертого телевизионного канала целиком перешло НТВ.

В январе 1997 года Игорь Малашенко стал одним из учредителей ЗАО "Медиа-Мост", куда были переданы активы группы "Мост" (генеральный директор - Владимир Гусинский). Вошел в совет директоров холдинга. С декабря 1997 года по сентябрь 1998 года занимал должность гендиректора ЗАО "НТВ- Холдинг" (в составе ЗАО "Медиа-Мост").

В 1998-2001 годах - первый заместитель председателя совета директоров ЗАО "Медиа-Мост". Входил в совет директоров ЗАО "АКБ "Имидж".

В 2000-х годах преимущественно проживал за рубежом, в том числе в США и Испании.

В 2001-2009 годах являлся генеральным директором международного русскоязычного телеканала RTVI (бывший NTV-International, до 2001 года - международная версия НТВ).

С 2009 года работал в компании Inter TV (Лондон, Великобритания), был ее директором.

В 2010-х годах вернулся в Россию.

В октябре 2017 года Игорь Малашенко возглавил предвыборный штаб телеведущей Ксении Собчак, заявившей о намерении баллотироваться на пост президента России. По итогам выборов, состоявшихся 18 марта 2018 года, Собчак набрала 1,68% голосов, заняв четвертое место из восьми кандидатов.

Являлся членом Совета по внешней и оборонной политике.

Имел благодарности президента РФ (1996, 1997).

Алексей Малашенко был дважды женат. Первая супруга - Елена Ивановна Пивоварова, бывший художественный директор галереи "Манеж". От брака с ней - дочери Елена и Елизавета. В сентябре 2018 года оформил брак с журналисткой Боженой Рынской, с которой проживал совместно с 2011 года.