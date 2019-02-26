Правительство выделит почти 300 млн рублей на систему ухода за пожилыми и инвалидами

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр распорядился выделить 295 млн рублей ряду регионов на осуществление пилотного проекта в рамках нацпроекта "Демография" по созданию системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами. Распоряжение опубликовано на сайте кабмина во вторник.

"В рамках федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография" предусмотрено создание системы долговременного ухода за людьми пожилого возраста и инвалидами. Средства в размере 295 млн рублей распределены между 11 субъектами Федерации на реализацию пилотного проекта по созданию системы ухода", - говорится в пояснительной записке.

Проект предусматривает проведение программы повышения квалификации работников социальных учреждений, внедрение стационарозамещающих технологий, создание условий для сопровождаемого проживания пожилых людей и инвалидов.

Средства федерального бюджета получат 11 регионов, участвующих в проекте: Мордовия, Татарстан, Камчатский и Ставропольский края, Волгоградская, Кемеровская, Кировская, Костромская, Новгородская, Рязанская, Тульская области. В Москве указанные мероприятия осуществляются за счет регионального бюджета, поясняют в правительстве.

"Планируется, что к концу 2024 года система ухода будет внедрена во всех субъектах Федерации", - отмечается в пояснительной записке.