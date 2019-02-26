В Ханое представят юбилейные марки по случаю саммита КНДР - США

ХАНОЙ, 26 февраля. /ТАСС/. Презентация коллекции юбилейных марок, приуроченных ко второму саммиту КНДР - США, состоится во вторник в медиацентре в Ханое. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили организаторы медиацентра северокорейско-американского саммита.

Пока неизвестно, что именно изображено на этих марках. Презентация пройдет в ближайшие часы во Дворце культуры имени Советско-вьетнамской дружбы, где разместился медиацентр саммита КНДР - США.

Вторая встреча между лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом должна пройти 27-28 февраля в Ханое. Северокорейский лидер уже прибыл во вьетнамскую столицу и разместился в центре города в гостинице Melia Hanoi. Прибытие президента США ожидается позднее во вторник.