Защита Зюганова просит суд отказать Дерипаске в иске на 1 млн рублей

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Защита лидера КПРФ Геннадия Зюганова просит отказать бизнесмену Олегу Дерипаске в иске о взыскании с политика компенсации морального вреда в размере 1 млн рублей за "оскорбительное и недопустимое" высказывание. Об этом заявил адвокат политика Дмитрий Аграновский в Тверском суде Москвы, где во вторник начались слушания иска по существу.

"Просим производство по иску Дерипаски к Зюганову прекратить, поскольку это подсудность административного суда, речь идет об установлении административного правонарушения", - сказал юрист.

В свою очередь представители Дерипаски настаивали на рассмотрении иска.

Бизнесмен Олег Дерипаска заявил иск о взыскании с лидера КПРФ Геннадия Зюганова компенсации морального вреда в размере 1 млн рублей. Ранее официальный представитель Дерипаски сообщала, что 9 января Зюганов на заседании Госдумы сделал заявление, в котором назвал бизнес, основанный Дерипаской, "аферой и преступлением". По ее словам, это высказывание Зюганова является оскорбительным и недопустимым.