В Совфеде поддержали установку ГЛОНАСС на автомобили парламентариев

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Зампред комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Владимир Полетаев поддерживает установку системы ГЛОНАСС на автомобили парламентариев, так как она обеспечивают контроль за сохранностью машин и дисциплиной водителей. Об этом он сказал на заседании комитета во вторник.

Ранее издание РБК сообщило о том, что профсоюз, в который входят водители ФГБУ "Автобаза №2", пожаловался в Кремль на незаконную, по их мнению, слежку за маршрутами передвижения машин депутатов Госдумы. Обращение было направлено на имя начальника транспортного управления управделами президента Анатолия Тюкова. В жалобе, по данным РБК, отмечается, что "в госконтрактах на транспортное обслуживание чиновников не говорится об установке в машинах системы ГЛОНАСС". Поводом для письма стал выговор одному из членов профсоюза водителей из-за показаний ГЛОНАСС по автомобилю BMW 530, закрепленному за депутатом Госдумы.

"Мы [на комиссии по транспорту при комитете] этот вопрос обсудили. Мое личное мнение - мир и так достаточно прозрачен в наше время: при любой оплате картой, при любом проходе в больницу, мы и так обозначаемся, где мы есть. Система ГЛОНАСС обеспечивает контроль за сохранностью автомобилей и обеспечивает определенный контроль за исполнительской дисциплиной и поведением водителей", - сказал Полетаев. Сенатор подчеркнул, что не видит ничего предосудительного в установке такой системы на автомобили парламентариев. "Я даже поддерживаю уровень защиты и безопасности, что у нас есть", - отметил Полетаев.

Ранее пресс-секретарь управления делами президента Елена Крылова сообщила ТАСС, что никаких жалоб по поводу отслеживания с помощью ГЛОНАСС маршрутов автомобилей, обслуживающих депутатов Госдумы, в управление делами президента не поступало. Она подчеркнула, что установка ГЛОНАСС на такие автомобили производится с 2008 года.