Аэропорт Петербурга перестанет сливать стоки в реку Новая, чтобы не повторить загрязнения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 февраля. /ТАСС/. Петербургский аэропорт Пулково перестанет сливать стоки в реку Новая и перейдет на использование канализации, чтобы не повторить ситуации с загрязнением реки и причинением ущерба экологии. Об этом сообщил гендиректор управляющей петербургским аэропортом компании "Воздушные ворота северной столицы" (ВВСС) Владимир Якушев в ходе заседания правительства города в Смольном.

В прошлом году река Новая окрасилась в сине-зеленый цвет, жители ближайших районов жаловались на резкий запах. Департамент Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу установил, что нормативы вредных веществ в водах реки превышены в десятки раз, а по некоторым показателям - в несколько тысяч раз. Ведомство подало в суд два иска - в первом оно просит взыскать с ВВСС ущерб экологии в 162 млн рублей, во втором - запретить сливать стоки в реку.

"В ближайшие месяцы, вне зависимости от судебных решений, мы для себя приняли принципиальное решение - переключить водостоки с речки Новая на работу с водоканалом, с канализацией. На ближайшие несколько лет эта проблема будет снята принципиально, потому что не будет стоков", - сказал Якушев.

Он добавил, что для этого компания ведет активную работу с "Водоканалом Санкт-Петербурга". В дальнейшем аэропорт планирует модернизировать очистные сооружения. "Несколько лет, два года нужно, чтобы эту работу провести", - уточнил Якушев. На вопрос участников заседания правительства Петербурга о том, будет ли аэропорт компенсировать ущерб по иску природоохранного ведомства, гендиректор ВВСС предложил "дождаться судебного решения".

Требования прекратить сливать стоки в Новую к ВВСС предъявляет в суде и комитет по природопользованию Санкт-Петербурга, он также требует отменить распоряжение властей города о предоставлении сточных каналов в реку Новая компании в пользование. Очередное заседание суда по данному иску состоится 28 марта.

В компании ранее сообщили, что загрязнение реки произошло из-за того, что в зимний сезон 2017-2018 гг. производилась частая обработка воздушных судов противообледенительными реагентами. Для минимизации ущерба экологии ВВСС закупила специальные устройства для сбора реагентов. Кроме того, компания в претензионном порядке разбиралась с турецким подрядчиком, который строил очистные сооружения в Пулково. Северо-Западное следственное управление СК РФ на транспорте в прошлом году возбудило уголовное дело по факту загрязнения реки Новой.