Крым запросил почти 2 млрд рублей из госбюджета на жилье для детей-сирот

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Власти Крыма обратились к федеральному правительству с просьбой выделить более 1,8 млрд рублей на приобретение жилья для более 2 тыс. детей-сирот. Об этом во время отчетного доклада на заседании Госсовета Крыма сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"В жилье нуждаются более 2 тыс. детей-сирот. Для их обеспечения жилплощадью необходимы средства в объеме 1,844 млрд рублей. Мы обратились в правительство России с просьбой выделить эти средства, вопрос находится в стадии обсуждения", - сказал Аксенов и добавил, что за четыре года за счет субсидий из федерального и регионального бюджетов приобретено 242 жилых помещения для детей сирот.

Ранее, в ноябре 2018 года, вице-премьер России Виталий Мутко сообщил, что правительство оценивает в 810 млрд рублей общий объем обязательств бюджета перед гражданами, которые стоят в очереди на улучшение жилищных условий. Речь шла в том числе и о детях-сиротах.