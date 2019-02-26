Глава Дагестана призвал принять меры после участившихся случаев отравления угарным газом

МАХАЧКАЛА, 26 февраля. /ТАСС/. Глава Дагестана Владимир Васильев поручил компетентным органам принять меры по уменьшению количества случаев отравления угарным газом и аварий на газопроводах. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе администрации главы и правительства республики.

"В ходе рабочего совещания с руководителями органов законодательной, исполнительной и муниципальной власти республики глава Дагестана Владимир Васильев призвал всех ответственных детально изучить вопрос, связанный с участившимися случаями отравления угарным газом и авариями на газовых сетях в регионе, и принять комплексные меры по изменению ситуации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поводом послужили ЧП, случившиеся недавно, в частности в Сергокалинском и Каякентском районах республики из-за аварий на газопроводе было приостановлено газоснабжение двух населенных пунктов. Минувшей ночью в одном из жилых домов Буйнакска в результате отравления угарным газом, по данным республиканского главка МЧС, один человек погиб, двое пострадали. До этого, 24 февраля, в Буйнакске от отравления угарным газом погибли двое мужчин в частном жилом доме.

"У нас с вами непростое положение дел: в начале года зафиксировано семь случаев отравлений угарным газом, пострадало 24 человека, пятеро из которых погибли. Сегодня мы снова фиксируем трагические последствия технического несрабатывания. Нам нужно подумать о том, что мы делаем не так в данной части", - приводит слова Васильева пресс-служба.

Глава республики подчеркнул, что "должна работать система на местах". "Возьмите ситуацию на контроль и посмотрите, как работает наша газовая служба, особенно в тех условиях, когда она пребывает без руководства. Годами эти вопросы не решались, но сейчас идет процесс по наведению порядка в сфере газообеспечения республики", - сказал Васильев.

На совещании вице-премьер Дагестана Владимир Лемешко сообщил, что утечка газа в Сергокалинском и Каякентском районах была вовремя локализована. Газоснабжение более чем 2 тыс. потребителей в обоих муниципальных образованиях восстановлено.