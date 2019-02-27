Метеорологи считают, что 2019 год может быть теплее предыдущего из-за Эль-Ниньо

ЖЕНЕВА, 27 февраля. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Всемирная метеорологическая организация (ВМО) расценивает в 50-60% вероятность формирования к маю нынешнего года очередного природного явления Эль-Ниньо, которое заключается в значительном повышении температуры поверхностного слоя воды в восточной части Тихого океана, что сильно влияет на погоду в различных регионах планеты.

На этот раз Эль-Ниньо, скорее всего, не будет сильным, указывает ВМО, являющаяся специализированным учреждением ООН. Тем не менее это явление может привести к тому, что нынешний год станет теплее предыдущего.

В распространенном в Женеве информационном бюллетене ВМО отмечает, что "существуют шансы в 50-60% развития к маю 2019 года Эль-Ниньо, однако не ожидается, что оно будет сильным". То есть, вряд ли поверхностный слой на востоке центральной части Тихого океана нагреется на 1,5 градуса Цельсия. Кроме того, в ВМО считают маловероятным развитие во втором - четвертом кварталах 2019 года природного феномена Ла-Нинья.

По данным экспертов, температура на поверхности воды в тропической части Тихого океана в январе - начале февраля была на уровне или чуть ниже пороговых значений для Эль-Ниньо. В атмосфере в конце января наблюдались "некоторые признаки" этого явления.

Предыдущие четыре года - 2015-2018 - были самыми теплыми в истории наблюдений за погодой и климатом, напомнил директор сектора ВМО по предсказанию климата и адаптации Макс Дилли. "Однако даже слабый Эль-Ниньо может сделать 2019 год более теплым, чем 2018 год", - констатировал он.