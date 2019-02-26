В Ярославле установили табличку в память о Борисе Немцове

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Памятную табличку из розового гранита установили в центре Ярославля на фасаде дома, в котором жил Борис Немцов. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя партии "Парнас", глава регионального отделения партии Василий Цепенда.

"Мы сегодня установили табличку из розового гранита. Смысл заключался в том, чтобы провести некоторые параллели с мостом, на котором был убит Борис Ефимович, этот мост именно из розового гранита", - сказал Цепенда.

По его словам, за четыре года табличку пытались установить трижды.

"За четыре года это третий раз, когда мы вешаем табличку. Надеюсь, что она будет привлекать людей. Она мне кажется неплохой по своему воплощению", - добавил Цепенда.

Немцов купил квартиру в доме на улице Трефолева в центре Ярославля осенью 2013 года. Он был депутатом Ярославской областной думы от партии "Парнас" в 2013-2015 годы.

Сопредседатель партии "Парнас" Борис Немцов был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015 года. Московский окружной военный суд 13 июля 2017 года на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил исполнителей преступления Заура Дадаева, братьев Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет в колонии строгого режима.