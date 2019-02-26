СК обратился к главе Петербурга с просьбой помочь с жильем спецназовцу-инвалиду

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 февраля. /ТАСС/. Руководство Главного следственного управления (ГСУ) СК РФ по Петербургу обратилось к временно исполняющему обязанности губернатора города Александру Беглову с просьбой помочь с жильем майору петербургского спецназа "Тайфун". Об этом во вторник сообщается на сайте СК РФ.

"Руководством ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу направлено письмо на имя врио губернатора города Александра Беглова с просьбой выделить спецназовцу временное жилье из маневренного фонда", - сказано в сообщении.

В пресс-службе ведомстве также отметили, что ранее некоторые СМИ сообщали, что спецназовец-инвалид лишился жилья в результате действий бывшей жены, которая обманом выписала его из квартиры. Сам майор "Тайфуна" узнал об этом, оформляя страховку в связи с инвалидностью. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ по Петербургу провести проверку в связи с произошедшим.

"По всем юридическим вопросам следственные органы СК России оказывают ему содействие и будут добиваться справедливого решения суда", - добавили в пресс-службе СК.

Ситуация находится на контроле у Александра Бастрыкина.