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В суд Москвы поступило дело об административном правонарушении Twitter

Компания отказалась предоставить информацию о локализации персональных данных российских пользователей на территории РФ

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Мировой судебный участок Москвы зарегистрировал материал об административном правонарушении компании Twitter за отказ предоставить информацию о локализации персональных данных российских пользователей мессенджера на территории РФ. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Таганского суда Москвы Юлия Сухинина.

"Дело об административном правонарушении по статье 19.7 КоАП РФ ("Непредоставление сведений (информации)") поступило в мировой судебный участок номер 422", - сказала представитель районного суда, уточнив, что решение о принятии дела к производству и назначении даты пока не принято.

Нарушение статьи об административном правонарушении влечет наказание для юридических лиц в виде административного штрафа в размере от 3 до 5 тыс. рублей.

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