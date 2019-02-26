{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Нижнекамске приостановили демонтаж новогодней елки из-за белки, свившей в ней гнездо

Сообщается, что специалисты сняли гнездо с искусственного дерева и прикрепили его к живой ели

КАЗАНЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Демонтаж новогодней ели приостановили в Нижнекамске из-за белки, свившей гнездо в искусственном дереве. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе мэрии города.

"Мы получили информацию от волонтеров и журналистов, что в парке "СемьЯ" на искусственной ели, которую мы ежегодно ставим, одна из живущих в парке белочек свила гнездо. Было принято решение о приостановке демонтажа, чтобы это гнездо можно было снять. Сегодня ранним утром в парке подключили технику, чтобы можно было подняться [к ели]", – сказала собеседница агентства.

По ее словам, на место выехали сотрудники коммунальных служб, волонтеры и представители экологической службы. Беличье гнездо прикрепили к живому дереву, после этого искусственную ель продолжили демонтировать.

Парк "СемьЯ" был открыт к юбилею города в 2016 году.

Теги
РоссияТатарстан
Около 100 человек будут соревноваться на региональном чемпионате WorldSkills в КБР
Открытие чемпионата состоялось в Кабардино-Балкарском колледже "Строитель"
Читать полностью