Более 300 человек приняли участие в форуме по реформе обращения с ТКО в Архангельске

АРХАНГЕЛЬСК, 26 февраля. /ТАСС/. Более 300 человек приняли участие во вторник в экологическом форуме "Чистый Север - чистая страна" по реформе обращения с твердыми коммунальными отходами, передает корреспондент ТАСС.

"Форум в Архангельской области призван установить устойчивый диалог между властью, бизнесом и обществом. Мы переходим от митинговой активности, которая не всегда конструктивна к механизму поиска решения, выработке совместных планов и действий, некой дорожной карты для выхода из этого кризиса доверия, который в какой-то момент образовался, посвященной именно мусорной реформе", - сказал журналистам член общественного совета Минприроды России Александр Закондырин.

Спикеры отметили, что у жителей региона недостаточно информации о реформе и связанных с ней изменениях и рекомендовали наладить коммуникацию между всеми заинтересованными сторонами.

"Проблема, которая была нами зафиксирована - это кризис коммуникации, когда многие участники не только со стороны общественности, но и со стороны власти этот запрос озвучили - запрос на лучшее качество коммуникации: и одна и другая сторона не до конца слышат друг друга, и это провоцирует недопонимание, которое выводит людей на площади, в социальные сети, но мы понимаем, что на площадях договориться невозможно", - сказал журналистам глава федеральной экспертной сети "Клуб регионов" Сергей Старовойтов.

Участники рекомендовали организовать в регионе максимально возможное число площадок для коммуникации: круглые столы, конференции, а также создать интернет-ресурсы, где жители области могли бы получать информацию о реформе системы обращения с ТКО.

Сейчас территориальная схема обращения с отходами Архангельской области находится на доработке после публичных обсуждений. Жители региона направили около 3,5 тыс. замечаний к ней. Новый вариант документа предполагается утвердить в марте 2019 года.