Эксперт Росгидромета предложила вести экомониторинг в месте создания экотехнопарка "Шиес"

АРХАНГЕЛЬСК, 26 февраля. /ТАСС/. Эксперт Общественной палаты РФ, член общественного совета Росгидромета Зоя Шаргатова предложила вести постоянный экомониторинг в месте предполагаемого создания экотехнопарка "Шиес" в Ленском районе Архангельской области. Как она сообщила журналистам во вторник на экологическом форуме "Чистый Север - чистая страна", для этого в Шиесе необходимо установить специальную станцию, которая будет измерять десятки параметров воды, воздуха и почвы.

Ранее власти региона сообщили о планах строительства экотехнопарка в Ленском районе на юге Архангельской области рядом с Республикой Коми, где предполагается организовать полигон для размещения и переработки твердых коммунальных отходов из Москвы и Архангельской области. Проект был признан приоритетным, инвестиции в него оцениваются в 10,5 млрд рублей.

"Установить в Шиесе станцию экологического контроля, которая бы измеряла все текущие показатели. Одну такую станцию или не одну мы предлагаем доставить в спорный регион и смотреть, как меняются экологические показания по десяткам показателей воздуха, воды и окружающей среды. Если мы будем видеть объективно нарушения, какие-то сложности, то можно будет оперативно принимать меры", - сказала Шаргатова.

Эксперт отметила, что станцию нужно устанавливать уже сейчас. "Она нужна сейчас, чтобы мы имели какую-то исходную информацию, какое сейчас состояние воды почвы, воздуха, и если будут какие-то изменения, когда там что-то заработает, чтобы мы могли четко фиксировать объективные показатели окружающей среды", - пояснила она.

Такие станции слежения сейчас работают в Москве и Московской области, они способны в круглосуточном режиме отслеживать состояние окружающей среды по более чем 120 параметрам. "Мы сможем увидеть изменения в динамике, если они будут. И чтобы это происходило ни в коем случае не со стороны представителей инвестора, а чтобы это были независимые эксперты, независимые общественные структуры, которые могли бы давать объективную информацию, что происходит", - сказал журналистам член общественного совета Минприроды России Александр Закондырин.

Об экотехнопарке "Шиес"

О планах создания экотехнопарка "Шиес" в Ленском районе Архангельской области объявили администрация региона и правительство Москвы. Цель проекта - ликвидация свалок путем построения современной инновационной инфраструктуры по вывозу и утилизации твердых бытовых отходов из Москвы и Архангельской области с максимальными гарантиями отсутствия вреда экологии.

Ожидается, что проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию экотехнопарка продлятся до февраля 2020 года. В Архангельской области прошел ряд митингов, в ходе которых жители региона потребовали не допустить нарушения природоохранного законодательства и выступили против строительства объекта.