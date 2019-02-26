На реконструкцию самой крупной больницы Пермского края потратят более 800 млн рублей

ПЕРМЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Власти Пермского края потратят более 800 млн рублей на ремонт и реконструкцию городской клинической больницы им. М. А. Тверье (МСЧ №9), деньги пойдут на обновление приемного отделения и строительство нового хирургического корпуса. Об этом во вторник рассказал губернатор Пермского края Максим Решетников в своем аккаунте социальной сети Instagram.

"На 2019-2021 годы выделяем 250 млн рублей на обновление приемного отделения, нескольких этажей больницы, фасадов и кровли, вентиляции, лифтов и окон, реконструкцию подъездов к больнице. Также параллельно запланировано строительство хирургического корпуса практически на 400 мест, на который выделено 636 млн рублей. Минстрой ставит перед собой задачу сдать его в эксплуатацию в 2022 году", - пишет Решетников на своей странице.