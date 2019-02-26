На реконструкцию самой крупной больницы Пермского края потратят более 800 млн рублей

ПЕРМЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Власти Пермского края потратят более 800 млн рублей на ремонт и реконструкцию городской клинической больницы им. М. А. Тверье (МСЧ №9), деньги пойдут на обновление приемного отделения и строительство нового хирургического корпуса. Об этом во вторник рассказал губернатор Пермского края Максим Решетников в своем аккаунте социальной сети Instagram.
"На 2019-2021 годы выделяем 250 млн рублей на обновление приемного отделения, нескольких этажей больницы, фасадов и кровли, вентиляции, лифтов и окон, реконструкцию подъездов к больнице. Также параллельно запланировано строительство хирургического корпуса практически на 400 мест, на который выделено 636 млн рублей. Минстрой ставит перед собой задачу сдать его в эксплуатацию в 2022 году", - пишет Решетников на своей странице.
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В феврале посетил городскую клиническую больницу им. М.А. Тверье (объединенные Медсанчасть N9 и Городская клиническая больница N1). На месте обсудили с руководством и врачами планы по развитию медучреждения. В первую очередь запланирован текущий ремонт. На 2019-2021 годы выделяем 250 млн рублей на обновление приемного отделения, нескольких этажей больницы, фасадов и кровли, вентиляции, лифтов и окон, реконструкцию подъездов к больнице. Также параллельно запланировано строительство хирургического корпуса практически на 400 мест, на который выделено 636 млн рублей. Минстрой ставит перед собой задачу сдать его в эксплуатацию в 2022 году. В перспективе, с вводом нового корпуса, хотим сделать на базе этого медучреждения полноценную современную больницу скорой медицинской помощи. Важен и удобный подъезд. Дал поручение готовить новую транспортную схему в этом месте с расширением улицы Братьев Игнатовых, а также заезда со стороны шоссе Космонавтов.
Глава региона добавил, что с вводом нового корпуса на базе медучреждения планируют создать современную больницу скорой медицинской помощи.
По информации сайта городской клинической больницы им. М. А. Тверье (МСЧ №9) медицинское учреждение ведет свою историю с марта 1958 года, а последний ремонт в приемном отделении здесь проводили в 2001 году. Больница им. Тверье самая крупная больница по оказанию экстренной помощи в Пермском крае, почти все коечные отделения работают в режиме оказания экстренной помощи.
В год здесь обслуживают более 40 тыс. пациентов, в том числе госпитализируется почти 30 тыс. пациентов, из которых более 70% в экстренном порядке, выполняется около 15 тыс. операций.