ВЦИОМ: россияне уверены, что выборы на Украине не повлияют на отношения с РФ

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Более половины (59%) опрошенных россиян считают, что после президентских выборов на Украине отношения между двумя странами не изменятся. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Более половины участников опроса (59%) считают, что после президентских выборов на Украине двусторонние отношения между нашими странами не изменятся. Еще 13% респондентов позитивно смотрят на ситуацию, утверждая, что отношения между Россией и Украиной после проведения выборов улучшатся". - говорится в материалах ВЦИОМ. Ухудшение отношений ожидают только 8% опрошенных.

О предстоящих выборах на Украине информированы 79% респондентов, из них 18% внимательно следят за избирательной кампанией. В 2014 году о выборах на Украине знали 88% россиян.

"В российском обществе преобладает мнение, результаты выборов будут сфальсифицированы властями Украины (68%) и не будут соответствовать реальной воле народа <...> Лишь 3% респондентов считают, что выборы в целом пройдут честно", - отмечено в материалах ВЦИОМ.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 24 февраля 2019 года среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Для используемой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Очередные президентские выборы на Украине назначены на 31 марта 2019 года. Центризбирком зарегистрировал рекордное число кандидатов на пост главы государства - 44. Ряд политических деятелей и украинских экспертов уже назвали нынешнюю избирательную кампанию самой грязной за всю историю независимости страны.