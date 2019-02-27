Около 150 родителей выпускников приняли участие в пробном ЕГЭ в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 27 февраля. /ТАСС/. Порядка 150 родителей выпускников школ со всего Дагестана стали участниками всероссийской акции "Единый день сдачи ЕГЭ родителями" в Махачкале, сообщила журналистам в среду пресс-служба министерства образования и науки республики.

"Пункт проведения экзамена был организован 26 февраля в столице республики. Участие в акции приняли порядка 150 родителей со всех муниципалитетов республики, представители Общественной палаты, министерства образования и науки Дагестана, администрации Махачкалы, общественные деятели, журналисты и блогеры", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что пробный экзамен проводился в соответствии с правилами организации итоговой аттестации школьников. Взрослые прошли через все процедуры госэкзамена. Им рассказали о работе общественных наблюдателей и организаторов экзамена, показали, как проводится рассадка в аудиториях, провели инструктаж по заполнению бланков и продемонстрировали, как печатаются и обрабатываются экзаменационные материалы.

"Экзаменационная работа для взрослых состояла из уменьшенного количества заданий, аналогичных заданиям ЕГЭ-2019. Результаты участникам сообщат с помощью смс-сообщения на мобильный телефон", - сообщила пресс-служба Минобрнауки региона.

Всероссийская акция "Единый день сдачи ЕГЭ родителями" проводится по инициативе Рособрнадзора третий год. Акция призвана помочь выпускникам и их родителям снять лишнее напряжение, связанное с подготовкой к ЕГЭ, лучше познакомить общественность с экзаменационной процедурой.