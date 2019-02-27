Вторая группа детей из Сибая прибудет на отдых в Крым 10 марта

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 февраля. /ТАСС/. Вторая группа детей из башкирского Сибая в количестве 250 человек прилетит на отдых в Крым 10 марта, сообщила ТАСС директор госпредприятия "Солнечная Таврика" Людмила Ермакова. Ранее о точной дате приезда не сообщалось.

С декабря 2018 года в Сибае действует режим повышенной готовности из-за смога и запаха серы, причиной которых стало тление руды на закрытом карьере, специалисты ведут проливку очага. В январе глава Крыма Сергей Аксенов, посетивший Башкирию, сообщил, что санатории полуострова готовы принять 500 детей из Сибая на лечение и профилактику из-за сложной экологической ситуации в городе. Первая группа, состоящая также из 250 детей, в возрасте от 7 до 10 лет, прибыла в Евпаторию 20 февраля, по словам Ермаковой, их разместили в санатории "Мечта".

"Вторая группа детей из Башкирии, это еще 250 человек, прибудет в Крым на оздоровление 10 марта, <...> Это дети в возрасте от 10 до 15 лет", - сказала Ермакова, добавив, что их также разместят в "Мечте", в Евпатории.

Собеседница отметила, что вся инфраструктура, которая имеется на территории санатория, находится в их распоряжении. Это спортивные площадки, бассейны, медицинское обслуживание и все необходимые процедуры, организовано пятиразовое питание. "Детям все нравится, они довольны", - сказала Ермакова.

Также у детей обширная экскурсионная программа. В частности, они посещают Севастополь, Ялту, осматривают крымские достопримечательности. "Многие из них никогда в жизни не видели моря и, конечно, очень довольны, что им посчастливилось его увидеть", - отметила она. Кроме того, для детей организованы занятия в кружках по интересам.

Курорт и санаторий

Санаторий "Мечта" специализируется на лечении заболеваний нервной системы, опорно-двигательного аппарата, дыхательной системы. Курорт Евпатория находится на западном побережье Крыма на берегу Каламитского залива Черного моря и известен природными условиями, которые способствуют естественному оздоровлению организма, сообщается на официальном сайте здравницы.