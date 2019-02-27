Таможенники передали Музею Мирового океана в Калининграде коллекцию уникальных предметов

КАЛИНИНГРАД, 27 февраля. /ТАСС/. Коллекция из 138 предметов, представляющих культурную ценность и изъятых таможенными органами при попытках нелегального вывоза из России, передана Музею Мирового океана. Церемония передачи прошла в среду в здании музея в Калининграде.

Переданные музею предметы изымались таможенными органами с 1990 годов. Среди них монеты, иконы, книги, изданные в XIX - начале XX века, посуда, предметы быта, картины так или иначе связанные с морской тематикой, которые займут место в экспозициях музея.

"138 предметов - это, действительно очень большой перечень, <...> они очень разнообразны, <...> уникальны по своему культурному происхождению, и, надеемся, что они найдут место в новых экспозиционных проектах, которые музей будет готовить к юбилейному году (в 2020 году музею исполняется 30 лет)", - сказал журналистам и.о. руководителя Управления Министерства культуры РФ по СЗФО Андрей Ермаков.

Ермаков затруднился оценить стоимость коллекции, поскольку такая задача перед ведомством не ставилась, но отметил, что в ней есть уникальные предметы, например, гравюры начала XX века. "Управлению не важно, сколько это стоит, для нас самое главное - заключение экспертов, что [коллекция] составляет культурную ценность", - сказал он.

Ермаков добавил, что управление регулярно передает музеям региона культурные ценности, которые изымаются из незаконного оборота таможенными органами, а также другими силовыми структурами. Точное количество, по его словам, определить сложно, поскольку это могут быть, например, нумизматическая коллекция из 200 монет, или одна картина высокой ценности.

Музей Мирового океана в Калининграде - первый в России комплексный морской музей, рассказывающий о природе океана и истории исследования его человеком. Он предлагает экскурсии на знаменитые музейные суда - НИС "Витязь", с борта которого была измерена максимальная глубина Мирового океана, "Космонавт Виктор Пацаев" - корабль, входивший в состав флота Службы космических исследований АН СССР, на настоящую, сохранившую свою аутентичность подводную лодку Б-413, уникальный плавучий маяк "Ирбенский" и средний рыболовецкий траулер СРТ-129. Филиал музея включает старейший ледокол страны - "Красин", который пришвартован в Санкт-Петербурге.