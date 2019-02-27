Врио губернатора Петербурга обещал помочь НКО с участком под прачечную для бездомных

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 февраля. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов обещал в кратчайшие сроки рассмотреть вопрос о выделении участка под создание общественной душевой и прачечной для бездомных в Калининском районе города. Об этом он сообщил на встрече с представителями некоммерческих организаций в Смольном.

"Я знаю, что вы в январе подали заявку, мы решим эту заявку в самые короткие сроки", - сказал он, отвечая на вопрос представителя благотворительной организации "Ночлежка".

Беглов отметил, что такое заведение необходимо для помощи людям, так как бездомным иногда просто негде помыться и постирать вещи. "Если не привести себя в порядок, то и на работу устроиться не получится, человека просто выгонят", - отметил врио губернатора.

За помощью с выделением участка на встрече к Беглову обратился председатель межрегиональной благотворительной общественной организации помощи бездомным "Ночлежка" Григорий Свердлин.

"Ночлежка" - организация для помощи бездомным, созданная в Санкт-Петербурге в 1990 году. Организация помогает людям, оставшимся по тем или иным причинам без жилья восстановить документы, устроиться на работу, оформить инвалидность, социальные пособия или предоставить ночлег. В организации работают штатные сотрудники и волонтеры.