Калви просит суд взыскать со строительных компаний 52 млн рублей за пожар в его доме

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви, арестованный по делу о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный", просит Останкинский суд Москвы взыскать около 53 млн рублей с организаций, проводивших капитальный ремонт и по вине которых произошел пожар в доме, где он проживает. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Анна Селиванова.

"В суд поступил гражданский иск от Калви М. Д. к ООО "Вуд-Стайл " и саморегулируемой организации (СРО) "Ассоциация строительных организаций "ПОСО" о взыскании с них солидарно 52 млн 892 тыс. рублей. Беседа назначена на 09:30 мск 21 марта", - сказала представитель суда.

По ее словам, пожар произошел 6 июня 2018 года в доме на Большой Ордынке. "Согласно результатам пожарно-технической экспертизы, возгорание произошло по вине компаний, осуществляющих капитальный ремонт кровли в доме, где проживает истец", - уточнила пресс-секретарь.