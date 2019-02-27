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Умер Игорь Малашенко
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В суде Андалусии заявили, что семья Малашенко не обращалась с запросом о передаче его тела

Посольство или консульство России в Испании также не обращалось за этим, отметили в суде

МАДРИД, 27 февраля. /ТАСС/. Члены семьи одного из основателей телекомпании НТВ Игоря Малашенко, умершего в Испании, пока не обращались с запросом о передаче его тела. Об этом корреспондент ТАСС сообщили в среду в Высшем суде Андалусии.

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"Ни семья, ни посольство или консульство [России в Испании] от имени семьи пока не просили о передаче тела, - отметили в инстанции. - Когда они попросят, будет дано соответствующее разрешение, но к настоящему моменту просьбы не было".

Ранее главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что "семья и остальные родственники приняли решение хоронить Игоря Малашенко в России". "Российские дипломаты в Испании квалифицировано помогают", - написал Венедиктов в Telegram-канале.

В новость были внесены изменения (16:35 мск) — скорректирована формулировка во втором абзаце ("будет дано соответствующее разрешение")

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ИспанияРоссияВенедиктов, Алексей АлексеевичУмер Игорь Малашенко
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