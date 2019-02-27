Дмитрий Алешковский требует через суд от "Аэрофлота" вернуть ему платиновый статус и мили

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Председатель совета благотворительного фонда "Нужна помощь" Дмитрий Алешковский подал в Пресненский суд Москвы иск к авиакомпании "Аэрофлот" с требованием вернуть ему платиновый статус в программе "Аэрофлот Бонус" и накопленные мили. Об этом сообщил пресс-секретарь суда Алексей Черников.

"В исковом заявлении Д. Алешковский просит восстановить счет бонусной карты и восстановить уровень счета подарочной карты", - пояснил он. Исковое заявление зарегистрировано 27 февраля, решение о принятии его к производству будет принято в течение пяти дней.

Ранее в пресс-службе "Аэрофлота" подтвердили ТАСС факт лишения накопленных миль Дмитрия Алешковского за негативные публикации о компании. Источник ТАСС в "Аэрофлоте" добавил, что Алешковский допускал неоднократные оскорбительные высказывания в адрес сотрудников компании.

Алешковский на своей странице в Facebook ранее сообщал, что авиакомпания закрыла его счет в программе поощрения часто летающих пассажиров "Аэрофлот Бонус", после того как он выложил в соцсетях скриншот внутреннего распоряжения "Аэрофлота" о запрете части сотрудников использовать мобильные телефоны в служебное время и раскритиковал его. Авиакомпания "Аэрофлот" объясняла запрет на использование сотрудниками мобильных телефонов и других устройств с функцией фото- и видеосъемки соображениями безопасности.

Как сообщалось ранее, в ноябре 2018 года Алешковский принес извинения гендиректору "Аэрофлота" Виталию Савельеву за оскорбления в его адрес, выступая в эфире радиостанции "Эхо Москвы", заявил, что намерен тем не менее оспаривать в суде решение компании лишить его вместе с супругой накопленных миль по программе "Аэрофлот Бонус".

29 января официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной сообщил, что прокуратура начала проверку по обращению сотрудников авиакомпании "Аэрофлот" о размещении блогерами в соцсетях якобы оскорбительных постов в их адрес.