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Психологов направили в московскую школу, где произошла драка между ученицами

В школе проводится служебное расследование

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Специалисты столичной психолого-педагогической службы направлены в московскую школу №67, где произошла драка между ученицами третьего класса. Об этом в среду сообщил ТАСС директор школы Андрей Козлов.

Драка с участием пятерых учениц третьего класса произошла на перемене в отсутствии учителя в школе №67 26 февраля. В результате четверо детей были увезены скорой помощью, в больнице на дальнейшее обследование оставили двоих девочек.

"Для урегулирования конфликтной ситуации в школу направлены специалисты городской психолого-педагогической службы. Департамент образования и науки города Москвы держит ситуацию на особом контроле", - сказал директор.

По его словам, в настоящее время угроз здоровью участниц конфликта нет.

Ранее Козлов сообщил ТАСС, что во время конфликта классная руководительница отсутствовала, так как отошла поговорить с заместителем директора. В учреждении ведется служебное расследование, учительнице будет предъявлено серьезное взыскание. Сейчас занятия в школе проходят в обычном режиме.

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